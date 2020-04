Nel 2019 spesi duemila miliardi di dollari in armi da guerra in tutto il mondo, le Ong: “Dirottare 10 per cento alla Sanità” (Di martedì 28 aprile 2020) Spese militari 2019: duemila miliardi che le Ong chiedono di dirottare Nel 2019 gli stati hanno speso quasi duemila miliardi di dollari in armi di guerra: lo rivelano i dati dell’Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace di Stoccolma (Sipri), che nel suo ultimo rapporto mostra come in un anno le spese militari siano aumentate del 3,6 per cento rispetto al 2018. La cifra record è esattamente di 1.917 miliardi di dollari, ovvero 259 dollari per ogni abitante del pianeta: il più significativo aumento di fondi per la difesa dell’intero decennio. La spesa maggiore è stata degli Stati Uniti, che hanno speso 732 miliardi di dollari, ovvero il 38 per cento della spesa mondiale. Al secondo posto c’è la Cina, con 261 miliardi, seguita dall’India, dalla Russia e dall’Arabia Saudita. Cinque paesi che insieme rappresentano oltre il 60 ... Leggi su tpi Nel 2019 il mondo ha speso 2mila miliardi di dollari in armi da guerra - le Ong : “Dirottare 10 per cento alla Sanità”

Aumento record delle spese militari : nel 2019 il dato più alto dal 1988

Reale Group - risultati in crescita nel 2019 - utile sale a 152 milioni (Di martedì 28 aprile 2020) Spese militariche le Ong chiedono di dirottare Nelgli stati hanno speso quasidiindi: lo rivelano i dati dell’Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace di Stoccolma (Sipri), che nel suo ultimo rapporto mostra come in un anno le spese militari siano aumentate del 3,6 per cento rispetto al 2018. La cifra record è esattamente di 1.917di, ovvero 259per ogni abitante del pianeta: il più significativo aumento di fondi per la difesa dell’intero decennio. La spesa maggiore è stata degli Stati Uniti, che hanno speso 732di, ovvero il 38 per cento della spesa mondiale. Al secondo posto c’è la Cina, con 261, seguita dall’India, dalla Russia e dall’Arabia Saudita. Cinque paesi che insieme rappresentano oltre il 60 ...

sole24ore : Coronavirus, già chiuse nel primo trimestre 9mila aziende in più del 2019 - pierofassino : Nel 2019 300.000 profughi hanno ottenuto l’asilo nei 27 paesi dell’UE: 116.200 Germania, 42.100 Francia, 38.500 Spa… - Avvenire_Nei : Nel 2019 il mondo ha speso per le armi 1.917 mld di dollari, solo 2 per l'Oms - ferra2113 : @rambonesco @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @matteosalvinimi Bene, hai fatto i compiti a casa. Chi l’ha resa più st… - DataDrivenInnov : RT @MakerFaireRome: INTERVISTA A GIACOMO GORINI, IMMUNOLOGO CHE A OXFORD STA TESTANDO IL VACCINO PER IL COVID-19 E' nel team dello @JennerI… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2019 Nel 2019 il clima ha provocato il triplo degli sfollamenti rispetto alle guerre Euronews Italiano L’OMS: “continuate i trattamenti contro la malaria”

Una nuova analisi supporta l’appello dell’OMS di ridurre al minimo la sospensione dell’erogazione dei servizi di prevenzione e cura delle malattie malariche durante l’epidemia di coronavirus. Le prolu ...

Spesa pubblica. Focus Istat: “In 10 anni la percentuale di quella per la sanità si è ridotta del 4%”

Alla sanità è andato nel 2019 il 22,7% (108,5 miliardi di euro) della spesa pubblica per la protezione sociale (previdenza-sanità-prestazioni assistenziali). Una percentuale simile a quella degli anni ...

Una nuova analisi supporta l’appello dell’OMS di ridurre al minimo la sospensione dell’erogazione dei servizi di prevenzione e cura delle malattie malariche durante l’epidemia di coronavirus. Le prolu ...Alla sanità è andato nel 2019 il 22,7% (108,5 miliardi di euro) della spesa pubblica per la protezione sociale (previdenza-sanità-prestazioni assistenziali). Una percentuale simile a quella degli anni ...