Nel 2019 il mondo ha speso 2mila miliardi di dollari in armi da guerra, le Ong: “Dirottare 10 per cento alla Sanità” (Di martedì 28 aprile 2020) Spese militari 2019: duemila miliardi che le Ong chiedono di dirottare Nel 2019 gli stati hanno speso quasi duemila miliardi di dollari in armi di guerra: lo rivelano i dati dell’Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace di Stoccolma (Sipri), che nel suo ultimo rapporto mostra come nel 2019 le spese militari hanno registrato un aumento del 3,6 per cento rispetto al 2018. La cifra record è esattamente di 1.917 miliardi di dollari, ovvero 259 dollari per ogni abitante del pianeta: il più significativo aumento di fondi per la difesa dell’intero decennio. La spesa maggiore è stata degli Stati Uniti, che hanno speso 732 miliardi di dollari, ovvero il 38 per cento della spesa mondiale. Al secondo posto c’è la Cina, con 261 miliardi, seguita dall’India, dalla Russia e dall’Arabia Saudita. Cinque paesi che insieme rappresentano ... Leggi su tpi Aumento record delle spese militari : nel 2019 il dato più alto dal 1988

Reale Group - risultati in crescita nel 2019 - utile sale a 152 milioni

Welfare - Istat : “Tra 2009 e 2019 brusco rallentamento nella crescita della spesa. L’assistenza ospedaliera ha via via perso rilevanza” (Di martedì 28 aprile 2020) Spese militari: duemilache le Ong chiedono di dirottare Nelgli stati hannoquasi duemiladiindi: lo rivelano i dati dell’Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace di Stoccolma (Sipri), che nel suo ultimo rapporto mostra come nelle spese militari hanno registrato un aumento del 3,6 per cento rispetto al 2018. La cifra record è esattamente di 1.917di, ovvero 259per ogni abitante del pianeta: il più significativo aumento di fondi per la difesa dell’intero decennio. La spesa maggiore è stata degli Stati Uniti, che hanno732di, ovvero il 38 per cento della spesa mondiale. Al secondo posto c’è la Cina, con 261, seguita dall’India, dalla Russia e dall’Arabia Saudita. Cinque paesi che insieme rappresentano ...

sole24ore : Coronavirus, già chiuse nel primo trimestre 9mila aziende in più del 2019 - pierofassino : Nel 2019 300.000 profughi hanno ottenuto l’asilo nei 27 paesi dell’UE: 116.200 Germania, 42.100 Francia, 38.500 Spa… - Avvenire_Nei : Nel 2019 il mondo ha speso per le armi 1.917 mld di dollari, solo 2 per l'Oms - mixborghi : RT @medusa_film: #IlPrimoNatale, diretto e interpretato da @FicarraePicone, si aggiudica il #DavidDelloSpettatore! ?? È stato il film più vi… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Istat: nel 2019 spesa sanitaria ai minimi dagli anni 90 #Istat -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2019 Nel 2019 il clima ha provocato il triplo degli sfollamenti rispetto alle guerre Euronews Italiano Italia: oggi 382 decessi. In calo anche i ricoveri. Fontana chiede a Conte via libera per le messe

La crisi economica continua ad accompagnare quella sanitaria. La International Airlines Group, la holding che controlla la British Airways - oltre ad Iberia e Vueling - ha annunciato il taglio di 12mi ...

League of Legends: 10 mesi in 10 minuti, il dietro le quinte dei Worlds 2019

Fa quasi impressione vedere, nel momento attuale, il nuovo documentario pubblicato da Riot Games per celebrare il lavoro e la passione che si celano dietro a uno degli eventi esport più importanti del ...

La crisi economica continua ad accompagnare quella sanitaria. La International Airlines Group, la holding che controlla la British Airways - oltre ad Iberia e Vueling - ha annunciato il taglio di 12mi ...Fa quasi impressione vedere, nel momento attuale, il nuovo documentario pubblicato da Riot Games per celebrare il lavoro e la passione che si celano dietro a uno degli eventi esport più importanti del ...