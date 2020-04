“Né MES né Eurobond, solo la BCE può salvare l’Italia”. Lo studio del Financial Times (Di martedì 28 aprile 2020) Le discussioni sugli strumenti che l’Unione Europea metterà in campo per contrastare la recessione da emergenza coronavirus hanno suscitato un acceso dibattito. Soprattutto in Italia, dove la pregiudiziale politica sul MES è forte ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha puntato forte sul Recovery Fund, un surrogato degli Eurobond che però sarà operativo nel 2021. Ed è dunque tornato al centro della discussione il MES, teoricamente senza condizionalità e subito disponibile nella misura di 36 miliardi per l’Italia. Tuttavia, secondo diversi osservatori, si tratta di strumenti che non avranno l’impatto (positivo) sperato. Stando ad essi, solo la BCE può salvare la baracca europea e quella italiana in particolare, mediante il massiccio acquisto di titoli. E del resto l’annuncio del via libera anche ai ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Governo : “Nei prossimi giorni protocolli per le messe”

