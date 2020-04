Napoli | lungomare affollato | De Luca e de Magistris avvertono | Così rischiamo di

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 aprile 2020) “Non siamo tornati alla normalità. Bisogna rispettare tre condizioni essenziali: indossare la mascherina, lavarsi le mani, mantenere sempre il distanziamento sociale. Sono tre obblighi da rispettare sempre”. Così il governatore della Campania Vincenzo Detorna a chiedere responsabilità ai cittadini. Ieri, nella prima giornata in cui è stato possibile uscire ad orari prestabiliti per fare attività motoria all’aperto, è stata riscontrata la presenza di troppe persone in strada, soprattutto suldi. “È semplicemente un modo per dare respiro alle famiglie dopo due mesi di chiusura, ma non è il ritorno alla normalità. Se si determinano nuovi assembramenti – dice – noi corriamo il rischio di vedere riaccendersi l’epidemia. Bisogna essere estremamente responsabili. Non ...