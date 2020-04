Napoli | in troppi sul lungomare De Luca tuona | “Si rischia nuovo stop”

Leggi su chenews

(Di martedì 28 aprile 2020) Nella serata di lunedì 27 aprile, ildisi è affollato di gente. Assembramenti pericolosi che hanno scatenato la reazione del governatore DeFonte: AnsaCi stiamo presto avvicinando alla Fase 2 per l’intero Paese. L’altra sera il premier Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa ed ha presentato ildpcm che entrerà in vigore il 4 maggio. Alcune novità, alcune delle quali hanno fatto discutere, come la questione dei “congiunti”. Intanto, a, abbiamo le prime avvisaglie della reazione delle persone quando la presa delle misure di isolamento viene un po’ allentata: una gremita folla si è riunita sul. Persone che correvano senza mascherine e altri che camminavano senza mantenere il distanziamento sociale. C’è da dire che nella giornata di ...