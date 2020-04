Napoli, anche il Papu Gomez aveva provato a comprare all’asta la maglia di Diego Armando Maradona (Di martedì 28 aprile 2020) In una delle ultime dirette Instagram di Fabio Cannavaro è emerso che pure il Papu Gomez ha partecipato all”asta tenutasi nelle scorse ore che ha visto protagonista la maglia di Diego Maradona donata all’associazione Ferrara-Cannavaro, venduta per 55.000 Euro. “Ho fatto offerte, ma non sono riuscito a vincere niente. Almeno ho fatto salire l’asta. Una follia, davvero. La cosa bella della maglia di Diego era la sicurezza dell’autenticità, quando le compri non sai mai da dove arriva la maglia di Diego, ma in questa asta tutti sapevamo che era quella ottenuta da Ferrara direttamente da Diego. Io ci ho provato, sono un fan delle maglie, ho il mio museo. Solo Diego può arrivare a cifre del genere”. Non è escluso, però, che le aste siano finite qui. Soprattutto Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, infatti, conservano numerose ... Leggi su calciomercato.napoli Non solo Twitter e Facebook - Tuttonapoli è anche su Instagram : clicca e seguici!

Accostato al Napoli - anche il Milan mette gli occhi su Jovic : il preferito resta Boadu

Accostato al Napoli - anche il Milan pensa a Jovic. Ma la priorità è un'altra (Di martedì 28 aprile 2020) In una delle ultime dirette Instagram di Fabio Cannavaro è emerso che pure ilha partecipato all”asta tenutasi nelle scorse ore che ha visto protagonista ladiMaradona donata all’associazione Ferrara-Cannavaro, venduta per 55.000 Euro. “Ho fatto offerte, ma non sono riuscito a vincere niente. Almeno ho fatto salire l’asta. Una follia, davvero. La cosa bella delladiera la sicurezza dell’autenticità, quando le compri non sai mai da dove arriva ladi, ma in questa asta tutti sapevamo che era quella ottenuta da Ferrara direttamente da. Io ci ho, sono un fan delle maglie, ho il mio museo. Solopuò arrivare a cifre del genere”. Non è escluso, però, che le aste siano finite qui. Soprattutto Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, infatti, conservano numerose ...

poliziadistato : #Squadramobile di #Napoli ha fermato anche gli altri due malviventi ricercati per la morte dell’Agente Scelto Pasqu… - Agenzia_Ansa : Poliziotto ucciso a #Napoli, presi anche i due fuggitivi. Rintracciati e ora sotto interrogatorio in Questura #ANSA - NicolaMorra63 : Nella lotta al crimine si vivono anche tragedie come questa. Un uomo della #PoliziadiStato morto nel compimento del… - Anna_1897 : @Viciupacciu @VincenzoDeLuca Anche se il distanziamento c’è stato come dimostrano le immagini di repubblica. Io ho… - RsSebastiano : RT @TeresaBellanova: Leggo con grande dolore della morte di Pasquale Apicella, il poliziotto ucciso stanotte a #Napoli mentre faceva il suo… -