"Mundo Deportivo" fa sognare i tifosi della Juve: "Manca il sì del giocatore" (Di martedì 28 aprile 2020) ARTHUR JuveNTUS- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di "Mundo Deportivo", il Barcellona avrebbe aperto totalmente all'addio di Arthur con destinazione Torino. Tuttavia resta da convincere il diretto interessato, il quale non vorrebbe lasciare il club catalano in vista della prossima stagione. Arthur piace particolarmente a Paratici, il quale lo avrebbe individuato come pedina ideale del centrocampo del futuro bianconero. Arthur Juventus, il Barcellona apre concretamente alla cessione Come accennato, il Barcellona sarebbe pronto a dire sì al possibile addio di Arthur dinanzi ad un'offerta decisamente vantaggiosa. Leggi anche:Calciomercato Juventus, da Pogba a Chiesa: ecco la verità di Di Marzio L'unico ostacolo sulla trattativa potrebbe essere rappresentato dalla volontà del giocatore, il quale vorrebbe restare in ...

