MotoGP | Alex Marquez | “Voglio conquistare il rinnovo con Honda in pista Stare fermo per

Leggi su oasport

(Di martedì 28 aprile 2020)era uno degli uomini più attesi dagli appassionati al via del Mondiale2020, sua prima stagione nella top class del Motomondiale dopo essersi laureato campione del mondo sia in Moto3 sia in Moto2. Il centauro di Cervera classe 1996, reduce dal trionfo iridato dell’anno scorso nella categoria intermedia, ha preso il posto del connazionale Jorge Lorenzo nel Team Repsolal fianco di un compagno di squadra tanto amato quanto scomodo come il fratello Marcha firmato un contratto annuale ed è dunque chiamato ad un buon campionato per strappare la riconferma: “Vorrei solo poter cominciare le gare ed ottenere buoni risultati, è l’unico modo per poter rinnovare con. Unnon conquistato innon è ciò che fa per me, come pilota non mi piacerebbe. Spero che non succeda e che possiamo ...