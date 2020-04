Morgan Freeman Siamo spaventati per le nostre vite Le persone hanno paura per le

(Di martedì 28 aprile 2020), l'attore ha detto la sua sull'emergenza sanitaria legata al Coronavirus in tutto il mondo evidenziando come mai si era arrivati a tanto.

Cym0n_ : @Leo_Ortolani Posso anche con la voce di Morgan Freeman? - PaoloLeChat : È più forte di me Se lo nominano, se appare in radio o tv, se se ne parla, mi viene di cambiare canale Anche se mag… - Phiodem : quando il gatto parlò con la voce di Morgan Freeman, quello fu il vero trauma di Coraline - giacomojack11 : @morgan_freeman Un saluto con il cuore dall Italia Morgan - cristianobrun : @FBiasin Ha anche lo stesso carisma di Harriso Ford o di Morgan Freeman. Secondo te ha specificato che a provare do… -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan Freeman

Il Sussidiario.net

La voce di Morgan Freeman è indimenticabile e anche se gli italiani la conoscono grazie al doppiatore Renato Mori, scomparso lo scorso 11 aprile, i fan di tutto il mondo sono rimasti entusiasti dalle ...La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 25 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Pr ...