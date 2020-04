Morgan e Jessica Mazzoli fanno pace | Alessandra Cataldo come l’ha presa?

(Di martedì 28 aprile 2020) Questo articolol’ha? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pare proprio cheabbiano ricucito i rapporti, soprattutto per la serenità di loro figlia Lara, che finalmente può sentire il papà., dopo un passato di discussioni e ripicche a mezzo stampa, hanno finalmente sotterrato l’ascia di guerra, soprattutto per facilitare la vita di loro figlia, Lara. La …

361_magazine : #Morgan mette in ordine la sua vita - infoitcultura : Morgan ha recuperato il rapporto con la figlia Lara, Jessica Mazzoli: “Si sentono, spero continui” - bnotizie : Morgan ha recuperato il rapporto con la figlia Lara, Jessica Mazzoli: Si sentono, spero continui - infoitcultura : Morgan e la figlia Lara, il rapporto è cambiato: parla Jessica Mazzoli - bnotizie : Morgan e la figlia Lara, il rapporto è cambiato: parla Jessica Mazzoli -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan Jessica

Ospite a Pomeriggio 5, Jessica Mazzoli ha parlato del rapporto tra Morgan e la figlia Lara. Morgan non smette mai di far parlar di sé. Dopo che Bugo se ne andato dal palco del Festival di Sanremo, il ...La cantante racconta a Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 come siano i rapporti tra lei e l’ex compagno ma anche tra lui e la loro bambina Dopo il buio finalmente la luce. Morgan e Jessica Mazzo ...