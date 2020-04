“Ministra, se non ora quando?”: l’appello dei lavoratori precari di Anpal Servizi a Nunzia Catalfo (Di martedì 28 aprile 2020) “Ministra, se non ora quando?”: l’appello dei lavoratori precari di Anpal Servizi a Nunzia Catalfo “Cara ministra Catalfo, se non ora quando?”. Questa la domanda che si pongono i lavoratori precari di Anpal Servizi, l’Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro amministrata da Domenico Parisi e che, per intenderci, ha assunto i famosi navigator del reddito di cittadinanza. lavoratori di cui abbiamo già raccontato le proteste e che lo scorso ottobre hanno finalmente ottenuto un sì dal governo giallorosso per la loro assunzione a tempo indeterminato grazie alla legge 128/2019. Una legge che ha l’obiettivo di stabilizzare “tutto il personale Anpal con contratto a tempo determinato e di collaborazione”, quindi sia coloro che hanno un contratto a tempo determinato ormai “scaduto” che i ... Leggi su tpi (Di martedì 28 aprile 2020) “Ministra, se non ora quando?”: l’appello deidia Nunzia Catalfo “Cara ministra Catalfo, se non ora quando?”. Questa la domanda che si pongono idi, l’Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro amministrata da Domenico Parisi e che, per intenderci, ha assunto i famosi navigator del reddito di cittadinanza.di cui abbiamo già raccontato le proteste e che lo scorso ottobre hanno finalmente ottenuto un sì dal governo giallorosso per la loro assunzione a tempo indeterminato grazie alla legge 128/2019. Una legge che ha l’obiettivo di stabilizzare “tutto il personalecon contratto a tempo determinato e di collaborazione”, quindi sia coloro che hanno un contratto a tempo determinato ormai “scaduto” che i ...

raffaellapaita : Eccolo il #pontediGenova, pronto per la posa dell'ultima campata in tempi record. Come può la ministra #DeMicheli d… - ilpost : I congiunti «sono persone con le quali si intrattengono rapporti affettivi stabili, anche se non formalizzati sul p… - AlessiaMorani : La #Meloni ha finito i giga? Possibile che la leader di un partito che siede da anni in Parlamento e che ha fatto… - PivaPaola : RT @raffaellapaita: Eccolo il #pontediGenova, pronto per la posa dell'ultima campata in tempi record. Come può la ministra #DeMicheli dire… - lacipollaonair : “Ministra, se non ora quando?”: l’appello dei lavoratori precari di Anpal Servizi a Nunzia Catalfo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ministra non Coronavirus, Johnson ricoverato: chi è Dominic Raab, il «sostituto premier» cintura nera di karate Corriere della Sera