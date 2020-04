Milano d’Estate | la città per tutti

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 28 aprile 2020) Si tratta di una grande metropoli, una città in continuo movimento, caotica e che non si ferma mai: in poche parole si parla di. Questa località urbana è apprezzata da centinaia di persone che anno dopo anno vengono da tutto il mondo per visitare i suoi monumenti e respirare la favolosa atmosfera della città. Tuttavia, forse saprai che in Estate, la città si ferma, in un certo senso si placa e sembra quasi di vivere in un ambiente diverso. Cosa puoi fare ad’Estate? Ebbene, eccoi suggerimenti che puoi cogliere al volo per non farti trovare impreparato!d’Estate: una città da scoprire e vivere Come prima cosa, potresti approfittare del minor numero di persone presenti in città per riuscire a visitare luoghi spesso inaccessibili o estremamente affollati. Una buona idea dunque, può essere ...