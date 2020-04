Michael Jackson ha cercato di comprare la Marvel negli anni '90, ma è stato "fermato" (Di martedì 28 aprile 2020) negli anni '90 la star del pop Michael Jackson ha tentato di usare parte del suo capitale per comprare la Marvel, ma è stato fermato come ricorda oggi il nipote, L'icona pop Michael Jackson ha tentato di acquistare Marvel nel corso degli anni '90, ma il cantante è stato fermato, come ricorda il nipote Taj Jackson. Al San Diego Comic-Con nel 2009, lo stesso mago dei Marvel Comics Stan Lee rivelò l'esistenza di negoziati con il Re del Pop che aveva espresso il desiderio di produrre e interpretare un film su Spider-Man. Ben prima che Marvel Entertainment fosse acquisita da Disney al costo di 4 miliardi nel 2009, Marvel aveva dichiarato bancarotta, correva l'anno 1996. Come ricorda Taj Jackson a Popcorned Planet: "Michael voleva comprare la Marvel con Stan Lee, ... Leggi su movieplayer Michael Jackson - il mistero delle ceneri : la rivelazione inquietante

