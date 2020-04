(Di martedì 28 aprile 2020) Prosegue anche mercoledì 29, il transito dell’intensa perturbazione atlantica che porta instabilità un po’ su tutta la penisola soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Perturbazione che dopo una breve pausa, nella giornata di giovedì aprirà una nuova intensa fase temporalesca, che interesserà principalmente le regioni settentrionali e l'alta Toscana. Il tempo, comunque, migliorerà già nel corso del fine settimana (LE). Il tempo al Nord Al Nord il tempo sarà a tratti instabile su Alpi, Prealpi e Nordest con piogge e locali temporali, mentre sono segnalate ampie schiarite su Piemonte e Val d'Aosta. Temperature stabili con massime comprese tra 18 e 23 gradi. A Milano giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse al mattino. Peggiora in serata con precipitazioni previste nel ...

SkyTG24 : Meteo, le previsioni del 29 aprile. VIDEO - Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo per le prossime ore su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. Prima di due perturbazioni già sul nostro Paese htt… - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: pioggia debole e schiarite Temperature min 13 max 21 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: pioggia debole e schiarite min 13 max 21 - DANI56 : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 28/04/2020 10:00 - LAMMA - -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni

GENOVA – Giuseppe Conte, alla ricerca di nuova popolarità dopo che il suo ultimo decreto è stato bollato d’incostituzionalità dalla presidente della Consulta, ha fatto il maestro di cerimonie. A Genov ...Previsioni meteo Crotone, martedì, 28 aprile: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di ...