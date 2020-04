Meteo GENOVA | MALTEMPO martedì | poi variabilità

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) Ilsusarà caratterizzato da piogge e rovesci anche forti martedì, poi ci sarà una breve tregua prima di un'altra rapida perturbazione. Il tempo si rimetterà soleggiato già nel corso di giovedì. Martedì 28: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 29 mm. Temperatura da 14°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Est 11 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Mercoledì 29: poco nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti. Stima Pioggia 7 mm. Temperatura da 13°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Sud-Est 8 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Giovedì 30: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 19°C. Pressione ...