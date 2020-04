Meteo d' Africa dal 4 Maggio | rischio ONDATA DI CALORE estrema e prolungata

(Di martedì 28 aprile 2020) Si conferma una svolta davvero eclatante, dopo la fase dicapriccioso che perdurerà per tutta la fine d'aprile. Gli ultimi strascichi d'instabilità li vedremo il Primo, poi nel weekend del Ponte l'anticiclone inizierà a fare sul serio e a rimontare in modo deciso verso l'Italia. Le temperature sono destinate ad una progressiva notevole impennata e si porteranno ben sopra la norma all'inizio della prossima settimana, cioè da lunedì 4. Il motivo sarà legato al fatto che sul Mediterraneo si innalzerà un promontorio anticiclonico di matricena. La struttura anticiclonica, alimentata dai flussi d'aria sub-tropicale, si troverà tra una saccatura sul Vicino Atlantico ed un'altra area di bassa pressione sul Mediterraneo Orientale. Il flusso d'aria molto calda investirà dapprima il bacino ...

El Obeid (Agenzia Fides) - “In parte a causa del terrore per diffusione del coronavirus, in parte perché il dialogo continua, qui da noi in Sudan da tempo non si registrano scontri”. Esordisce così, i ...Settimana caratterizzata da temporali, grandinate e persino il ritorno della neve. Ancora tempo instabile, dunque, in attesa del caldo africano previsto sull’Italia dal 3 maggio. Intanto nei prossimi ...