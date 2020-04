Messina | 22enne picchiata perché rifiuta il velo e il matrimonio combinato | madre e

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Siva di sposare uno sconosciuto, di mettere ile di truccarsi. Per questo era considerata una “bastarda” posseduta dal diavolo e aveva subito anni di vessazioni, fino all’ultima violenza: lala teneva per i polsi mentre il fratello la picchiava, perfino salendole sopra. Lividi, escoriazioni al volto, ai polsi, alle braccia, ai piedi e infine anche all’addome: le lesioni non hanno convinto i medici del pronto soccorso che lo scorso novembre hanno allertato il commissariato di Sant’Agata di Militello, in provincia di. Così sono venuti alla luce anni di violenze per una giovane marocchina,e perfino portata da esorcisti per liberarla dal diavolo che aveva in corpo. Una decina d’anni fa si erano trasferiti in Sicilia – precisamente in un piccolo comune sui Nebrodi –, padre, la primogenita e il ...