Mercedes-Benz - Per la ripartenza si punta su anticipi e rate minimi

(Di martedì 28 aprile 2020) Anticipo epiù bassi possibile, offerte su misura della clientela per rimettere in moto il mercato dellauto, ma senza svendere il marchio. Sarà questa una delle quattro leve cheItalia muoverà nelle prossime settimane per lapost Covid19. Una stgia, annunciata in una conferenza stampa online, non a caso intitolata #RestartYourEngine, dal presidente e amministratore delegato della filiale italiana della Casa di Stoccarda Radek Jelinek, che si baserà su quattro parole chiave: cash, velocità, flessibilità e integrità.Jelinek: consentire a tutti di cambiare auto. Prima di tutto laspetto finanziario, dunque, sia per i clienti ma anche nei confronti della rete di concessionarie, verso la quale la Casa tedesca ha avviato, fin dallinizio del lockdown, misure di alleggerimento dellimpatto provocato ...