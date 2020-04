Mercato Juventus, il Milan su Rugani: Paratici propone uno scambio (Di martedì 28 aprile 2020) Mercato Juventus – Daniele Rugani non ha mai convinto quando è stato chiamato in causa da Maurizio Sarri. La sua esplosione non c’è mai stata, sebbene Paratici sperasse il contrario. Il centrale difensivo non ha convinto i tifosi dei bianconeri e, probabilmente, nemmeno il suo allenatore. Questo al punto che si vocifera sempre di più di un suo possibile addio nel calcioMercato che a breve aprirà i battenti. Mercato Juventus, Rugani verso Milano Non sarà però semplice piazzare il ragazzo che in questi anni ha perso anche la Nazionale. All’orizzonte, però, c’è il Milan che sembra interessato a portarlo a San Siro. Rugani a gennaio è stato sondato da alcuni club di Premier League e Bundesliga, mentre in Italia sarebbe soprattutto il Milan a non perdere di vista il giocatore. Leggi ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato - Juventus : assalto a Jorginho e Arthur - 4 cessioni! Inter - Conte ha scelto Cavani

Chukwueze alla Juventus?/ Calciomercato - il nigeriano sogna la maglia bianconera

Calciomercato Napoli - Icardi in azzurro libera Milik alla Juventus (Di martedì 28 aprile 2020)– Danielenon ha mai convinto quando è stato chiamato in causa da Maurizio Sarri. La sua esplosione non c’è mai stata, sebbenesperasse il contrario. Il centrale difensivo non ha convinto i tifosi dei bianconeri e, probabilmente, nemmeno il suo allenatore. Questo al punto che si vocifera sempre di più di un suo possibile addio nel calcioche a breve aprirà i battenti.versoo Non sarà però semplice piazzare il ragazzo che in questi anni ha perso anche la Nazionale. All’orizzonte, però, c’è ilche sembra interessato a portarlo a San Siro.a gennaio è stato sondato da alcuni club di Premier League e Bundesliga, mentre in Italia sarebbe soprattutto ila non perdere di vista il giocatore. Leggi ...

Cucciolina96251 : RT @PaPaganini: Buongiorno. Il #mundodeportivo riporta la news di un’accellerata della #Juventus per #Vandebeek dell’#Ajax. Un’indiscrezion… - Alessan02694862 : RT @PaPaganini: Buongiorno. Il #mundodeportivo riporta la news di un’accellerata della #Juventus per #Vandebeek dell’#Ajax. Un’indiscrezion… - EasnGobbo_794 : RT @PaPaganini: Buongiorno. Il #mundodeportivo riporta la news di un’accellerata della #Juventus per #Vandebeek dell’#Ajax. Un’indiscrezion… - yutomanga : RT @PaPaganini: Buongiorno. Il #mundodeportivo riporta la news di un’accellerata della #Juventus per #Vandebeek dell’#Ajax. Un’indiscrezion… - zonimariagrazia : RT @PaPaganini: Buongiorno. Il #mundodeportivo riporta la news di un’accellerata della #Juventus per #Vandebeek dell’#Ajax. Un’indiscrezion… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus: nuovo candidato per il dopo Higuain Virgilio Sport Juve, ecco la mappa segreta di Paratici: tutti gli obiettivi e le possibili contropartite

Il ds bianconero continua a lavorare per rinforzare la rosa. Ecco gli incastri di mercato allo studio ...

Juve, Icardi vede Napoli e poi libera Milik

Già perché sussiste anche l’ipotesi che sia proprio l’attaccante argentino a “liberare” il polacco. Ipotesi che pare gradualmente poter prender concretezza anche a dispetto del recente (giusto un anno ...

Il ds bianconero continua a lavorare per rinforzare la rosa. Ecco gli incastri di mercato allo studio ...Già perché sussiste anche l’ipotesi che sia proprio l’attaccante argentino a “liberare” il polacco. Ipotesi che pare gradualmente poter prender concretezza anche a dispetto del recente (giusto un anno ...