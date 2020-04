Matano e Cuccarini di nuovo al timone de La Vita in Diretta? Parla il giornalista (Di martedì 28 aprile 2020) Alberto Matano e Lorella Cuccarini sono oggi una delle coppie televisive più amate dai telespettatori italiani, nonostante all’ inizio non fossero propriamente partiti con il piede giusto. Oggi La Vita in Diretta da loro co-condotta è un vero e autentico successo di pubblico. Dunque, sono pronti per il bis? A Parlarne è Alberto. Alberto Matano … L'articolo Matano e Cuccarini di nuovo al timone de La Vita in Diretta? Parla il giornalista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Alberto Matano e Lorella Cuccarini - ora è più di una voce. Cosa sta succedendo a La vita in diretta

Matano e Cuccarini confermati a La Vita in Diretta? Parla Alberto

La Vita in Diretta : gaffe di Matano e scherzo di Lorella Cuccarini (Di martedì 28 aprile 2020) Albertoe Lorellasono oggi una delle coppie televisive più amate dai telespettatori italiani, nonostante all’ inizio non fossero propriamente partiti con il piede giusto. Oggi Lainda loro co-condotta è un vero e autentico successo di pubblico. Dunque, sono pronti per il bis? Arne è Alberto. Alberto… L'articolodialde Lainilproviene da www.meteoweek.com.

bnotizie : Matano e Cuccarini confermati a La Vita in Diretta? Parla Alberto - bnotizie : Alberto Matano e Lorella Cuccarini, pronti per il bis a `La vita in diretta` - sempiacicci : RT @twittantoridi: Da segnalare che la coppia #cuccarini #matano fanno salire la curva di #raiuno del 1,1% - la Signora di Cologno fa perd… - bnotizie : Alberto Matano e Lorella Cuccarini, pronti per il bis a `La vita in diretta` - Noovyis : (Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ora è più di una voce. Cosa sta succedendo a La vita in diretta) Playhitmusic… -