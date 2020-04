Mascherine, siamo alla farsa: cosa spunta nel decreto, altra figuraccia del governo (Di martedì 28 aprile 2020) Che la confusione regni sovrana non è certo un mistero. L'ultima conferenza stampa e il dpcm hanno sollevato un polverone di critiche contro Giuseppe Conte, mai così nel mirino da che è iniziata l'emergenza coronavirus (l'attacco, questa volta, è piovuto da ogni parte: tutti i quotidiani, alleati di governo, opposizioni). Una confusione il cui emblema sono la vicenda dei "congiunti" e quella delle seconde case. Ma non solo. Perché leggendo il dpcm spuntano altre "perle", come quella di cui vi diamo conto. Nel testo si legge che "possono essere utilizzate Mascherine di comunità, ovvero Mascherine monouso o Mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra ... Leggi su liberoquotidiano Bonaccini : "Siamo pronti a partire anche il 27 aprile. Piena fiducia a Conte. Mascherine siano obbligatorie"

Coronavirus. Le Sardine : abbiamo donato soldi e mascherine - noi ci siamo

matteosalvinimi : Mi avete scritto in migliaia. Siamo pronti a farci sentire, con le mascherine e con tutte le precauzioni, ma fuori… - matteosalvinimi : Commercianti, artigiani, partite IVA, tanti lavoratori e tante famiglie non possono più aspettare. Dopo quasi 50 gi… - TizianaFerrario : siamo ancora dentro l'epidemia non fuori.Centomila positivi ufficiali +quelli che non sappiamo perché non hanno mai…

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine siamo Mascherine, i primi espulsi dal mercato con il tetto a 0,5 euro Il Sole 24 ORE Coronavirus, Paolo Brosio: “Messe? La Cei si è svegliata troppo tardi. Ormai siamo come la Cina”

ROMA – “La Cei si è svegliata troppo tardi, quando ormai le mucche sono scappate dalla stalla! Io sono due mesi che lancio l’allarme. Si sono fidati dei 5 Stelle, del Pd e di Leu che sono promotori di ...

"Siamo esposti e vulnerabili": i medici tedeschi si spogliano per protesta

Una singolare protesta in questi giorni in scena in Germania, dove i medici di base hanno denunciato - posando nudi - per le inaccettabili condizioni di esposizione al virus in cui sono costretti ad e ...

