Marta Cartabia | Costituzione bussola nell' emergenza

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Lacome “” per gestire l’coronavirus e la fase successiva. E la “leale collaborazione” tra le istituzioni come principio a cui dare “particolare attenzione” in questo momento ” affinché l’azione e le energie di tutta la comunità nazionale convergano verso un unico, condiviso obiettivo”. È la strada indicata dalla presidente della Consultain un passaggio della relazione annuale sull’attività della Corte. Una sottolineatura tanto più importante in presenza di fughe in avanti delle Regioni rispetto alle restrizioni del governo.La relazione si apre con un “pensiero di sentita partecipazione al dolore per la scomparsa di migliaia di nostri concittadini e di sincera gratitudine” per tutti coloro - e il pensiero va in particolare ...