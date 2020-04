Marco Troncone amministratore delegato di Aeroporti di Roma

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 aprile 2020)didiIl Consiglio di amministrazione didiha nominato il consiglieredella società. Lo rende notodi. Nato a Napoli nel 1971,si è laureato in Ingegneria Chimica presso l’Università Federico II e ha conseguito un master in Business administration presso la Sda Bocconi. Negli ultimi 12 anni, ha contribuito in modo fondamentale al turnaround didi, inizialmente come consigliere di amministrazione (2009-2011) e per i successivi 7 anni come Cfo e Direttore pianificazione strategica di AdR, ruoli nei quali ha curato gli aspetti industriali, regolatori e finanziari del sistema aeroportualeno. A gennaio 2019 ha assunto la direzione del Settore aeroportuale di Atlantia, coordinando gli asset e le strategie di ...