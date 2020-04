Marco Lioni rimpiazza Eleonora Daniele? Ecco cosà accadrà a Storie Italiane

(Di martedì 28 aprile 2020) Questo articolocosà accadrà aè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Liorni, Rai 1 si prepara a numerosi cambiamenti nelle prossime settimane:cosa accadrà.è incinta della sua prima figlia, la piccola Carlotta nascerà il prossimo giugno e la conduttrice diha già in mente diversi progetti per il suo futuro. I fan hanno più volte espresso …

Ultime Notizie dalla rete : Marco Lioni

Lanostratv

Collocazione mattutina per il programma ideato, diretto e condotto da Marco Liorni? Mentre Eleonora Daniele si appresta a vivere il momento più bello della sua vita, preparandosi all'imminente gravida ...Storie italiane chiude a fine maggio: Eleonora Daniele conferma, dopo Italia sì Come ben sapete, non è ancora chiaro cosa succederà dopo che Eleonora Daniele saluterà il suo pubblico e chiuderà quest’ ...