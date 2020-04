Marano di Napoli: bambino con sintomi Covid-19 attende il risultato del tampone da 9 giorni (Di martedì 28 aprile 2020) Covid-19, Marano di Napoli: il bambino, in passato ammalato di tumore, con febbre e difficoltà respiratorie, attende il risultato del tampone da nove giorni. Un bambino di sei anni, in passato ammalato di tumore, reduce da lunga chemioterapia, chiuso in casa con i sintomi del Covid-19, attende dal 17 aprile il risultato del tampone, ma nessuno dà notizie alla famiglia. Succede a Marano di Napoli, e il padre del piccolo ne ha parlato stasera in diretta su Radio Crc, alle ore 18, nel corso del programma Barba e Capelli, di Corrado Gabriele. La famiglia – padre, madre, due figli – è in isolamento volontario dal 5 aprile. In quel giorno, infatti, comparvero i primi sintomi ai due genitori: febbre, tosse, dispnea. Dopo qualche giorno di cure come una normale influenza, i due, insistendo, riescono a ottenere un tampone. Sei giorni di attesa e arriva il ... Leggi su 2anews Marano di Napoli - arrestati perché trovati in giro con 4 panetti di hashish : I NOMI

Marano di Napoli : Zeppole a domicilio. Denunciate 4 persone [VIDEO]

Marano Di Napoli – Astarita Fisioterapista Posturologo (Di martedì 28 aprile 2020)-19,di: il, in passato ammalato di tumore, con febbre e difficoltà respiratorie,ildelda nove giorni. Undi sei anni, in passato ammalato di tumore, reduce da lunga chemioterapia, chiuso in casa con idel-19,dal 17 aprile ildel, ma nessuno dà notizie alla famiglia. Succede adi, e il padre del piccolo ne ha parlato stasera in diretta su Radio Crc, alle ore 18, nel corso del programma Barba e Capelli, di Corrado Gabriele. La famiglia – padre, madre, due figli – è in isolamento volontario dal 5 aprile. In quel giorno, infatti, comparvero i primiai due genitori: febbre, tosse, dispnea. Dopo qualche giorno di cure come una normale influenza, i due, insistendo, riescono a ottenere un. Sei giorni di attesa e arriva il ...

fattidinapoli : Napoli: Marano, in giro con 4 panetti di hashish e 1700 euro. Carabinieri arrestano coniugi - - Primapressit : Marano di Napoli: in giro con 4 panetti di hashish e 1700 euro. Carabinieri arrestano coniugi… - erreesse3 : @Peppe_FN Casoria e Marano lo scrive lei, in prov. Di Napoli e chiede se può andare se non è la stessa provincia? - Peppe_FN : Rifaccio la domanda facendo degli esempi: 1)Abito a Casoria(prov.Napoli) Ho un parente a Marano(prov.Napoli) Posso… - carlocipolla : RT @massimo4951: Marano di Napoli maschietto 3 mesi circa taglia grande da adulto cerca adozione urgente altrimenti l'unica destinazione po… -