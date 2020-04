Mafia nigeriana, i termini stanno per scadere: a Palermo 12 imputati (già condannati in primo grado) sperano nella scarcerazione (Di martedì 28 aprile 2020) Dodici persone, già condannate in primo grado con l’accusa di appartenere a un clan della Mafia nigeriana a Palermo, rischiano la scarcerazione. Per i giudici della corte d’Assise d’Appello di Palermo lo stop delle udienze ordinato per l’emergenza coronavirus avrebbe dovuto prorogare anche i termini di custodia cautelare. Ma secondo il Riesame l’emergenza causata dal Covid-19 non giustifica ulteriori slittamenti per chi si trova in carcere. La scadenza dei termini è fissata per il prossimo 21 maggio, a due anni dalla sentenza di primo grado: secondo la Corte si poteva slittare di un mese e mezzo, usufruendo della sospensione, ma per il Riesame non è possibile sospendere i termini. A puntare alla scarcerazione sono dodici presunti boss arrestati nel novembre 2015 in uno dei primi blitz della Dda di Palermo e della Squadra Mobile sui ... Leggi su ilfattoquotidiano Mafia nigeriana in Sardegna - arrestano un pericoloso latitante sfuggito alla cattura nel 2012

L'emergenza non blocca la scadenza Il carcere preventivo ha dei limiti

L'emergenza non blocca la scadenza Il carcere preventivo ha dei limiti

Accolto il ricorso dell'avvocato Antonio Gargano PALERMO - Il Coronavirus non può giustificare, sempre e comunque, la sospensione dei termini di c ...

