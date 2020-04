Madonna e il fidanzato Ahlamalik Williams: così l’amore diventa ufficiale (Di martedì 28 aprile 2020) Un bacio su Instagram, come sigillo d’amore. Madonna ufficializza sui social la già nota relazione con il fidanzato Ahlamalik Williams, postando una tenera foto nel giorno del suo compleanno: 26 candeline per il giovane ballerino, 36 in meno della popstar. Che si lascia andare anche ad una dolce dedica: «Tanti auguri amore mio», scrive. «Non avrei potuto pensare a una persona migliore per trascorrere la quarantena». Leggi su vanityfair Timor Steffens - la storia con Madonna ad Amici : la verità e con chi è fidanzato oggi

Madonna : primo bacio social col nuovo fidanzato 25enne (Di martedì 28 aprile 2020) Un bacio su Instagram, come sigillo d’amore. Madonna ufficializza sui social la già nota relazione con il fidanzato Ahlamalik Williams, postando una tenera foto nel giorno del suo compleanno: 26 candeline per il giovane ballerino, 36 in meno della popstar. Che si lascia andare anche ad una dolce dedica: «Tanti auguri amore mio», scrive. «Non avrei potuto pensare a una persona migliore per trascorrere la quarantena».

Un bacio su Instagram, come sigillo d’amore. Madonna ufficializza sui social la già nota relazione con il fidanzato Ahlamalik Williams, postando una tenera foto nel giorno del suo compleanno: 26 cande ...

