Madonna: avete visto come è diventata la bellissima figlia Lourdes Maria? (Di martedì 28 aprile 2020) come è noto Madonna ha una figlia Lourdes Maria. La ragazza è molto simile alla madre, infatti quando può si mette in mostra con delle provocazioni. Lourdes Maria, Madonna (fonte Instagram)La ragazza ormai, classe '96, è abbastanza cresciuta. Infatti già nel mondo delle celebrità è molto conosciuta e apprezzata proprio come la mamma. Anche Lourdes Maria sta cercando di cavalcare le orme della madre tra passerelle di moda e videoclip musicali. E recentemente anche lei si è data alla musica. La giovane è figlia del matrimonio tra la cantante Madonna e l'ex personal trainer cubano, Carlos Leon. I due si sono lasciati appena un anno dopo la nascita della bambina, ma per amore di Lourdes sono rimasti in buoni rapporti. Tanto che la ragazza ha tatuato sulle nocche della mano "mom" e ...

