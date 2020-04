Maddalena Corvaglia alle prese con le sexy pulizie Ma cade rovinosamente a terra

(Di martedì 28 aprile 2020) Luana Rosatosi è cimentata nelle faccende domestiche, ma passare l'aspirapolvere volteggiando sui pattini non è stata una scelta azzeccata Tonica, agile e super sportiva:si è sempre distinta per essere una delle donne dello spettacolo più avvezze all’attività fisica. Ma anche lei sbaglia,e... ne ride. Nelle ultime ore sta spopolando in rete un video che la ritrae mentre, sensualissima, decide di passare l’aspirapolvere su un paio di pattini a rotelle. Con un body alla “Flash dance”, capelli al vento e rossetto rosso,si è improvvisata casalinga supere si è fatta immortalare durante le faccende domestiche. Dopo pochi secondi, però, quelle immagini nate con lo scopo di lasciare sbalorditi e creare anche un po’ di invidia tra le ...

