(Di martedì 28 aprile 2020) Slitta la riapertura dellee deiin Francia. Secondo informazioni rivelate da BFM-TV, resterannoalmenoal mese di. Il presidente Emmanuelaveva dichiarato che asili eelementari avrebbero riaperto progressivamente dall′11 maggio, data di inizio della fase 2, mentresarebbero ripartiti il 18 o il 25 maggio. Il premier Edouard Philippe illustrerà oggi in Parlamento il piano francese di uscita dal lockdown.

HuffPostItalia : Macron verso il passo indietro: scuole medie e licei chiusi fino a giugno - steidro : RT @HuffPostItalia: Macron verso il passo indietro: scuole medie e licei chiusi fino a giugno - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Macron verso il passo indietro: scuole medie e licei chiusi fino a giugno - TodosACM : RT @HuffPostItalia: Macron verso il passo indietro: scuole medie e licei chiusi fino a giugno - marcobremb : RT @HuffPostItalia: Macron verso il passo indietro: scuole medie e licei chiusi fino a giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Macron verso

Slitta la riapertura delle scuole medie e dei licei in Francia. Secondo informazioni rivelate da BFM-TV, resteranno chiusi almeno fino al mese di giugno. Il presidente Emmanuel Macron aveva dichiarato ...Ripartenza a più velocità in Europa. Mentre Macron va spedito verso fase 2, Johnson, convalescente, frena e mette in guardia il Regno Unito da una possibile nuova ondata di Coronavirus. Ovunque nel Ve ...