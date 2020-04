Lui 26, lei 61: Madonna presenta a tutti il nuovo (baby) fidanzato: ora è ufficiale (Di martedì 28 aprile 2020) Mancava soltanto la foto ufficiale, ma adesso c’è anche questa. La popstar americana Madonna ha ufficializzato il suo fidanzamento anche sui social network, postando uno scatto in compagnia del suo fidanzato. Un bacio tra i due nel giorno del compleanno della sua dolce metà. Lui si chiama Ahlamalik Williams ed ha appena compiuto 26 anni. Come professione fa il ballerino. Secondo i ben informati, la relazione sentimentale avrebbe avuto inizio da un po’ di tempo, almeno sei mesi fa. Per il primo periodo hanno voluto tenerla segreta, mentre nello scorso mese di dicembre sono circolate le prime immagini compromettenti, mentre l’artista italo-americana abbracciava il partner sul balcone di un hotel di Miami. Ahlamalik è in tour con Madonna dal 2015 e nella circostanza appena riferita la donna si faceva massaggiare la spalla. Ora ha voluto annunciare ... Leggi su caffeinamagazine "In sogno - mio marito ha detto : 'Torna indietro'" : lui muore di Covid - lei si salva e riabbraccia la figlia

