Luciana Martinelli trovata morta nel Tevere: news autopsia e ultimo messaggio prima di morire

Luciana Martinelli trovata morta nel Tevere: si tratta di un suicidio o qualcuno l'ha spinta nel fiume? Tanti i punti ancora oscuri della 27enne scomparsa la notte dello scorso 4 aprile e rinvenuta cadavere il 19 lungo il Tevere all'altezza di Ponte Vittorio. Come è morta Luciana Martinelli? Il risultato dell'autopsia Finora sappiamo poco. Secondo quanto emerso dall'esame autoptico, l'insegnante di lingue amante dei cani e con la passione per il canto, sarebbe deceduta già la notte della scomparsa. Non era lei la giovane avvistata da diverse persone interpellate da Chi l'ha visto?, quindi, nei giorni successivi alla scomparsa? Viene da domandarselo, certo. Il medico legale non avrebbe riscontrato sul cadavere alcun segno di violenza ma al momento non si potrebbe nemmeno escludere che Luciana possa aver incontrato qualche malintenzionato ...

Morte Luciana Martinelli - l’amico : “Si sentiva oppressa dalla quarantena”

Finora sappiamo poco. Secondo quanto emerso dall’esame autoptico, l’insegnante di lingue amante dei cani e con la passione per il canto, sarebbe deceduta già la notte della scomparsa. Non era lei la g ...

Anticipazioni Chi l’ha Visto 29 aprile: gli interrogativi sul caso di Luciana Martinelli

Il prossimo mercoledì 29 aprile andrà in onda su Rai Tre una nuova puntata di Chi l’ha Visto; anche questa settimana Federica Sciarelli affronterà importanti casi di cronaca. Tra le storie più discuss ...

