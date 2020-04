Lotito tuona: "Decreto illogico, troveremo Immobile e Dzeko allenarsi a Villa Borghese" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di TG2 in merito ad una possibile ripresa del calcio italiano, definendo inoltre illogico il Decreto del Governo sulla questione degli allenamenti: "Dobbiamo partire ... Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Presidente della Lazio Claudioè intervenuto ai microfoni di TG2 in merito ad una possibile ripresa del calcio italiano, definendo inoltreildel Governo sulla questione degli allenamenti: "Dobbiamo partire ...

Lazio, Lotito tuona: "No ai playoff per lo Scudetto, al massimo gara secca con la Juve"

"Mi chiamano Lotito il virologo, lo scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici. E ho fatto avere le mascherine anche a qualche presidente. A Formello ho i ...

