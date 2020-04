Logo Reggia di Caserta | Santillo e De Lucia M5s presentano interrogazione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Quello che sta accadendo rispetto alla sorprendente scelta del nuovodelladinon poteva non spingerci ad intervenire”, così i senatori Agostinoe Danila De, presentatori di una dettagliatarivolta al Ministro Franceschini. “Lo scorso 22 aprile il direttore delladi, Tiziana Maffei, ha presentato in videoconferenza il nuovodel monumento vanvitelliano, preannunciando anche in che modo si intende riorganizzare il sito museale per il dopo Covid 19. Ebbene, a poche ore dal lancio del nuovo branddi, sui social sono comparsi commenti totalmente negativi”, proseguono. “In particolare, il presidente dell’Ordine degli Architetti di, Raffaele Cecoro, ha dichiarato che ilscelto per rappresentare il brand ...