Lockdown Italia – Cronache da un Paese in Quarantena: 33. Roma, al calar del sole (Di martedì 28 aprile 2020) Creature della notte. Felini predatori. Barboni, anzi no: senza fissa dimora. Una chiacchierata con Sara. Un culo irraggiungibile. Un'altra cronichetta. Mercoledì, 29 aprile 2020. Ieri sera, ho salvato una ragazza da uno scippo. Senza che lei se ne sia accorta. Dopo le sette, quando chiudono gli alimentari, ecco che le strade del Pigneto tornano ad essere completamente deserte ed escono fuori le creature della notte. Sotto casa mia, c'è un distributore di sigarette. La tipa teneva un cane al guinzaglio, quando mi sono messo in fila. E subito mi sono accorto di due ragazzi di colore che le ronzavano attorno. Uno fingeva di volerla aiutare, visto che la macchinetta, non si sa perché, si era messa a sparare una voce metallica in francese. Quando il felino mi ha visto, ha fatto un passo indietro. Ed è stato lì che ho visto l'altro. E un ...

