Lockdown e crisi economica | “Il wedding perderà il 90% del fatturato annuo”

(Di martedì 28 aprile 2020) Luigi Auletta, presidente della Maison Impero Couture: “finanziare il comparto del matrimonio, esonero dalle tasse fino all’Estate 2021 per le Pmi e allungare la cassaintegrazione a tutta la filiera”. «Il danno che si prospetta per il compartoammonta a circa il 90% delannuo». È un grido di disperazione quello di Luigi Auletta, presidente della Maison Impero Couture. «A causa del Covid il decreto governativo impedisce eventi, celebrazioni e feste forzando la chiusura delle nostre attività e creando un danno irreparabile a noi che rappresentiamo il tessuto attivo». «Tante coppie hanno già disdetto la data delle loro nozze, tutto ciò comporta un serio danno a tutti coloro che appartengono a questa filiera. Chiese, flawer design, fotografi, noleggio auto, hair style, make up, ...

TERAMO - Con oltre la metà del pescato in Italia (55%) che viene consumato fuori casa la chiusura prolungata dei ristoranti è allarme per la flotta abruzzese per effetto del lockdown prolungato fino a ...Scivolano le vendite dell’olio extravergine in Puglia a causa della chiusura prolungata dei ristoranti e del blocco totale del canale Ho.Re.Ca, con le esportazioni ormai a singhiozzo. Sono tante le co ...