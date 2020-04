Lo sfogo di Meghan | «Se i tabloid avessero attaccato Kate Middleton | la regina non lo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 28 aprile 2020) Migliaia di chilometri separano ormai Meghan Markle dalla cognata-rivale Kate Middleton e dalla royal family. Eppure la distanza, almeno a dar retta al Daily Mail – uno dei quattro tabloid con cui i Sussex hanno rotto ogni rapporto – non placa il risentimento dell’ex attrice: «Se la stampa avesse criticato Kate, a Buckingham nessuno lo avrebbe sopportato». Se fosse stata Kate quella «incessantemente presa in giro», il palazzo sarebbe sceso in campo contro le testate scandalistiche».