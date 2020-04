Lo sfogo del titolare Ostriche & Vino

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Da Sabato 21 febbraio siamo in emergenza a Milano. Da quella data fino a sabato 7 marzo è stata un' agonia. Quattro,10, 7, 13 coperti a sera. Va beh, pensavamo, resistiamo ancora un po' e ce la faremo. Poi, l' 8 marzo, chiusi dalla notte alla mattina. Prime sensazioni: smarrimento e sbalordimento. Il 10 marzo pagamento di tutti gli stipendi di febbraio, com' era giusto anche se già con 15 giorni in meno d' incassi. Abbiamo svuotato le celle frigo e diviso tra tutti la merce che tanto sarebbe andata a male. Da quel giorno, silenzio: dipendenti messi in cassa in deroga come annunciato dal governo, misura non pervenuta. I 600 euro di bonus alle Partite Iva, non pervenuti. Il 10 aprile abbiamo pagato ai dipendenti la prima settimana di marzo anche se non abbiamo incassato quasi niente. E ai nostri poveri fornitori abbiamo provato a dare ciò che ancora il nostro bilancio ...