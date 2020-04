L’Italia è grande: Franco Nones, l’italiano che spezzò il monopolio nordico nello sci di fondo (Di martedì 28 aprile 2020) Una delle più grandi imprese nella storia dello sport italiano è senza ombra di dubbio quella realizzata da Franco Nones il 7 febbraio del 1968, giorno in cui il trentino vinse la medaglia d’oro nella 30 km dei Giochi olimpici di Grenoble. Il successo dell’azzurro fece grandissimo scalpore anche a livello internazionale ed è entrato negli annali proprio per la sua valenza storica. Infatti, per la prima volta, un oro olimpico dello sci di fondo venne vinto da un atleta che non proveniva dai Paesi nordici. Per spiegare la genesi di quel successo, è obbligatorio tornare alla fine degli anni ’50 e citare due uomini. In primis Vittorio Strumolo, organizzatore di eventi sportivi e grande appassionato di sci di fondo, tanto da diventare direttore sportivo della squadra azzurra. Questo milanese capisce che per far cresce il settore anche in Italia ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Varenne - il cavallo più grande che conquistò per due volte l’Amerique ad inizio secolo

L’Italia è grande : Sierra Nevada 1996 - quando Alberto Tomba e Deborah Compagnoni trascinarono gli azzurri in vetta al medagliere iridato

L’Italia è grande : Claudia Corsini campionessa del mondo di pentathlon nel 2005 (Di martedì 28 aprile 2020) Una delle più grandi imprese nella storia dello sport italiano è senza ombra di dubbio quella realizzata dail 7 febbraio del 1968, giorno in cui il trentino vinse la medaglia d’oro nella 30 km dei Giochi olimpici di Grenoble. Il successo dell’azzurro fece grandissimo scalpore anche a livello internazionale ed è entrato negli annali proprio per la sua valenza storica. Infatti, per la prima volta, un oro olimpico dello sci di fondo venne vinto da un atleta che non proveniva dai Paesi nordici. Per spiegare la genesi di quel successo, è obbligatorio tornare alla fine degli anni ’50 e citare due uomini. In primis Vittorio Strumolo, organizzatore di eventi sportivi eappassionato di sci di fondo, tanto da diventare direttore sportivo della squadra azzurra. Questo milanese capisce che per far cresce il settore anche in Italia ...

DadoneFabiana : Grazie a @GiuseppeConteIT. Abbiamo un piano chiaro e cadenzato per la ripartenza del Paese. L'Italia ha dato grande… - GiovanniToti : Una grande notte per #Genova, La #Liguria e l’Italia. È la notte del Ponte per Genova. È la notte in cui qui inizi… - PaolaTavernaM5S : Il Consiglio europeo ha accolto la nostra richiesta di creare il Recovery Fund. Grazie a @GiuseppeConteIT l’Italia… - gianluk92g : @matteosalvinimi Grande capitano! Scendiamo tutti in piazza, più uniti possibiLe! Così faremo capire a degLi idioti… - ElessDavid : @carmelitadurso Grande Barby: rappresenti l’Italia più meglio assai -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia grande «IN UE GRANDE NOVITA’, SBAGLIATO NO AL MES» 9 colonne