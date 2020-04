Lipsia | offerta al ribasso per Schick | no della Roma

(Di martedì 28 aprile 2020) Ilpresenta la primaalper: secco no, che non vuole fare sconti ai tedeschi Lanon è intenzionata a fare sconti alper il riscatto di Patrik. L’attaccante classe ’96 ha convinto il club tedesco, che però non vorrebbe pagare i 29 milioni di euro previsti dall’accordo con i giallorossi. Rifiutata dal direttore sportivo Gianluca Petrachi la primada 25 milioni di euro. Le parti continueranno a trattare, come riportato dal Corriere dello Sport, ma difficilmente lacederà al. Leggi su Calcionews24.com

