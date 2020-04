L’inaugurazione del nuovo ponte di Genova (Di martedì 28 aprile 2020) L’inaugurazione del nuovo ponte di Genova VIDEO L’inaugurazione del nuovo ponte di Genova progettato da Renzo Piano ha visto anche la presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Nella notte tra lunedì 27 aprile e martedì 28, il nuovo ponte di Genova si è illuminato del tricolore. Dopo la posa dell’ultima campata, che completa i 1067 metri della struttura, comincerà la fase conclusiva dei lavori, che dovrebbe portare a luglio all’inaugurazione definitiva del nuovo viadotto. “Un simbolo dell’Italia che non si arrende, della Liguria che non si è mai fermata nonostante tutto, portando nel cuore le 43 vittime del ponte Morandi — ha dichiarato il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti —. L’Italia s’è desta, benvenuto ... Leggi su tpi L’inaugurazione del nuovo ponte di Genova | DIRETTA

Ponte Morandi - oggi l’inaugurazione del nuovo viadotto di Genova. Il sindaco Bucci : “Più semplice costruire che stare a litigare”

AndreaFimma : L'inaugurazione in pompa magna di un #ponte non ancora terminato costruito sopra #43 vite andate via per mancata cu… - Not_that_Filip : @braddina @fattoquotidiano Già che abbiano fatto un'inaugurazione (radunando gente) è grave. L'ospedale doveva aver… - FiorGiac : #divieto #assembramenti: in #diretta l’#inaugurazione del #ponte di #Genova... vista la #distanza che tengono, sara… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Genova, l'inaugurazione dell'ultima campata del ponte ideato da Renzo Piano: nel cuore le 43 vittime del Ponte Morandi… - DxZagor : @Fabrizi53442960 @ReginadiQ Oggi si farà l'inaugurazione in pompa magna del ponte Morandi (cè poco da festeggiare)… -

