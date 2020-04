Lin Jarvis, MotoGP: “Stiamo parlando con Valentino Rossi per un futuro in Petronas, sul ritorno di Jorge Lorenzo…” (Di martedì 28 aprile 2020) In casa Yamaha si stanno vivendo mesi davvero intensi. Nel breve volgere di poche settimane, infatti, abbiamo assistito a notizie di clamoroso impatto sul Mondiale MotoGP 2020, e soprattutto sul futuro. Dal rinnovo per due anni di Maverick Vinales, passando per la firma di Fabio Quartararo con il team ufficiale, con la conseguente uscita di Valentino Rossi. Tutto questo, ovviamente, prima che scoppiasse la pandemia globale che sta sconvolgendo il mondo ed anche il motorsport. Pensando al Motomondiale le bocce sono ferme, come ben sappiamo, per cui è il momento ideale per andare ad ascoltare Lin Jarvis, managing director del team di Iwata. Il “Grande capo” della Yamaha ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha trattato numerosi argomenti, sia di scottante attualità, sia rivolti verso il futuro. Per il momento, secondo quanto riportato da ... Leggi su oasport (Di martedì 28 aprile 2020) In casa Yamaha si stanno vivendo mesi davvero intensi. Nel breve volgere di poche settimane, infatti, abbiamo assistito a notizie di clamoroso impatto sul Mondiale2020, e soprattutto sul. Dal rinnovo per due anni di Maverick Vinales, passando per la firma di Fabio Quartararo con il team ufficiale, con la conseguente uscita di. Tutto questo, ovviamente, prima che scoppiasse la pandemia globale che sta sconvolgendo il mondo ed anche il motorsport. Pensando al Motomondiale le bocce sono ferme, come ben sappiamo, per cui è il momento ideale per andare ad ascoltare Lin, managing director del team di Iwata. Il “Grande capo” della Yamaha ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha trattato numerosi argomenti, sia di scottante attualità, sia rivolti verso il. Per il momento, secondo quanto riportato da ...

