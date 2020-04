Liberiamo i nuovi schiavi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) L’ho ripetuto più volte in questi anni: se c’è un ambito dove è possibile tenere insieme tutela dei diritti e interessi economici, e di sicurezza - cosa spesso molto difficile nelle scelte politiche - questo è l’immigrazione. Ne abbiamo avuto conferma nelle ultime settimane, quando finalmente nel dibattito pubblico italiano si è affacciata la parola regolarizzazione, per anni tenuta nascosta per il timore che potesse provocare crolli vertiginosi di consenso.L’emergenza sanitaria ha messo davanti agli occhi del Paese quanto sia indispensabile l’apporto dei lavoratori stranieri per uno dei settori vitali della nostra economia e del nostro quotidiano, l’agricoltura. Con le frontiere chiuse e i lavoratori stranieri - comunitari e non - impossibilitati a venire a lavorare nei campi italiani, si preannuncia una crisi ...