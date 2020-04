LETTERA/ “Da questo caos istituzionale ho capito che serve una vera riforma federale” (Di martedì 28 aprile 2020) Per vincere l’inefficienza del governo centrale e garantire risposte migliori ai cittadini è il momento di riprendere in mano una vera riforma federale del paese Leggi su ilsussidiario Tennis - lettera del presidente Binaghi : “Dalla FIT 3 milioni di euro per i circoli e i giovani” (Di martedì 28 aprile 2020) Per vincere l’inefficienza del governo centrale e garantire risposte migliori ai cittadini è il momento di riprendere in mano unafederale del paese

alex_orlowski : Oggi è il 27 aprile e da liberale voglio ricordare un grande comunista Antonio Gramsci. Tradito dai suoi compagni d… - NicolaPorro : Ho ricevuto questa stupenda lettera da una giovane donna precaria. Ha perso il lavoro in modo assurdo, è arrabbiata… - NicolaPorro : #tasse, #onerifiscali, incertezza. I piccoli #commercianti con i “negozi di vicinato” non ce la fanno più. Ecco la… - letorpundue : la differenza di quando il caffè ti prende alla lettera. che è quell’unica volta in cui è il profumo a svegliarti e… - GiuseppePepe10 : RT @LAltravoce: VIDEO - La lettera del presidente @GiuseppeConteIT al direttore del Quotidiano del Sud vista da Tg1 e Tg2 -

Ultime Notizie dalla rete : LETTERA “Da “Kim Jong Un è morto”: l’annuncio rilanciato da un network tv di Hong Kong La Stampa