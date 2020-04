“L’estate può uccidere il coronavirus, ma rispettiamo le norme di sicurezza”, avverte l’Oms (Di martedì 28 aprile 2020) Premesso che, ovviamente, “In una stanza di 30 metri quadri più di quattro meglio non essere”, il consulente del ministro della Salute, e membro dell’Oms, Walter Ricciardi, stamane ha sì dato una notizia in qualche modo confortante ma, allo stesso tempo, ha tenuto ad insistere affinché non si abbassi mai la guardia. “Ecco quanto rivelato da uno studio Usa” Dunque, mentre tutti temiamo per la prossima stagione estiva, specie dopo tutte queste settimane di ‘reclusione’ casalinga, Ricciardi ci ha informato che il virus non resisterebbe oltre i 24 gradi e al sole. Come spiega l’esperto dell’Oms, “Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido. Al chiuso, con 24° e 20% di umidità ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 aprile 2020) Premesso che, ovviamente, “In una stanza di 30 metri quadri più di quattro meglio non essere”, il consulente del ministro della Salute, e membro dell’Oms, Walter Ricciardi, stamane ha sì dato una notizia in qualche modo confortante ma, allo stesso tempo, ha tenuto ad insistere affinché non si abbassi mai la guardia. “Ecco quanto rivelato da uno studio Usa” Dunque, mentre tutti temiamo per la prossima stagione estiva, specie dopo tutte queste settimane di ‘reclusione’ casalinga, Ricciardi ci ha informato che il virus non resisterebbe oltre i 24 gradi e al sole. Come spiega l’esperto dell’Oms, “Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido. Al chiuso, con 24° e 20% di umidità ...

