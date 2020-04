L'esorciccio: stasera su Cine34 il film di Ciccio Ingrassia (Di martedì 28 aprile 2020) stasera su Cine34 dalle 21:15 arriva L'esorCiccio, il film del 1975 pensato, diretto e interpretato da Ciccio Ingrassia, parodia de L'Esorcista, diventato a suo modo un cult. L'esorCiccio piomba stasera su Cine34 alle 21:15 con i suoi amuleti, le sue maledizioni e tutta la sua dose di puro divertimento. Nel 1975, a due anni dall'arrivo in sala de L'Esorcista di William Friedkin, Ciccio Ingrassia immagina una parodia di quell'horror (e un po' di tutto il genere). É così che nasce L'esorCiccio, film diretto e interpretato dallo stesso Ciccio Ingrassia, che trova qui, dopo i dissapori con il socio storico, Franco Franchi, un'indispensabile spalla comica in Lino Banfi, nella parte di Pasqualino Abate. Durante degli scavi archeologici in Iran l'esorCiccio scopre un amuleto, che ha il potere di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 aprile 2020)sudalle 21:15 arriva L', ildel 1975 pensato, diretto e interpretato da, parodia de L'Esorcista, diventato a suo modo un cult. L'piombasualle 21:15 con i suoi amuleti, le sue maledizioni e tutta la sua dose di puro divertimento. Nel 1975, a due anni dall'arrivo in sala de L'Esorcista di William Friedkin,immagina una parodia di quell'horror (e un po' di tutto il genere). É così che nasce L'diretto e interpretato dallo stesso, che trova qui, dopo i dissapori con il socio storico, Franco Franchi, un'indispensabile spalla comica in Lino Banfi, nella parte di Pasqualino Abate. Durante degli scavi archeologici in Iran l'scopre un amuleto, che ha il potere di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? L'esorciccio: stasera su Cine34 il film di Ciccio Ingrassia - _Xtiana_ : Su canale 34 stasera c'è L'esorciccio. E poi non dite che non vi ho avvisato - risafra76 : Segnalo stasera su: RAI Movie I segreti di bracbrec mountain, LA5 Slaiding Doors CINE34 L'esorciccio QVC Buonasera Bellezza - peppe76199232 : Non vi incazzate ma io stasera vedo L' Esorciccio #iorestoacasa - louiscyfere : stasera su canale 34 cinema c'è l'esorciccio lo guardate cosi ridete vedete come ciccio scaccia il demonio a suon d… -

Ultime Notizie dalla rete : esorciccio stasera L'esorciccio: stasera su Cine34 il film di Ciccio Ingrassia Movieplayer.it L'esorciccio: stasera su Cine34 il film di Ciccio Ingrassia

Stasera su Cine34 dalle 21:15 arriva L'esorciccio, il film del 1975 pensato, diretto e interpretato da Ciccio Ingrassia, parodia de L'Esorcista, diventato a suo modo un cult. NOTIZIA di MARICA LANCELL ...

Stasera su Cine34 dalle 21:15 arriva L'esorciccio, il film del 1975 pensato, diretto e interpretato da Ciccio Ingrassia, parodia de L'Esorcista, diventato a suo modo un cult. NOTIZIA di MARICA LANCELL ...