L’epidemiologo Lopalco spiega cosa significa convivere con il Coronavirus: “La curva epidemica potrebbe ripartire” (Di martedì 28 aprile 2020) “convivere con il virus significa accettare delle infezioni, accettare che la curva epidemica riparta e che possa essere messa sotto controllo con un’altra misura di restrizione. Sta alla politica stabilire qual è il livello di accettazione di circolazione del virus“: lo ha affermato Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, in collegamento con Agorà su Rai3. “Le chiese sono frequentate soprattutto da persone anziane che sono quelle che dobbiamo proteggere. Bisogna essere molto cauti e studiare bene la situazione“.“Se si tratta di entrare in una chiesa affollata, partecipare al rito religioso e poi tornare a casa è come andare allo stadio. Se si pensa ad una riapertura delle chiese in cui entrano 10 persone, si siedono molto distanti e si ragiona sul rito religioso che presenta alcun passaggi, penso all’eucarestia… Come ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e Fase 2 - l’epidemiologo Pierluigi Lopalco : “Aumento di casi inevitabile - dobbiamo essere pronti senza isterismi”

Coronavirus - l’epidemiologo Lopalco : “Succederà nella fase 2”

Coronavirus - l’epidemiologo Lopalco : “In Puglia la curva del contagio è in discesa” (Di martedì 28 aprile 2020) “con il virusaccettare delle infezioni, accettare che laepidemica riparta e che possa essere messa sotto controllo con un’altra misura di restrizione. Sta alla politica stabilire qual è il livello di accettazione di circolazione del virus“: lo ha affermato Pier Luigi, epidemiologo, in collegamento con Agorà su Rai3. “Le chiese sono frequentate soprattutto da persone anziane che sono quelle che dobbiamo proteggere. Bisogna essere molto cauti e studiare bene la situazione“.“Se si tratta di entrare in una chiesa affollata, partecipare al rito religioso e poi tornare a casa è come andare allo stadio. Se si pensa ad una riapertura delle chiese in cui entrano 10 persone, si siedono molto distanti e si ragiona sul rito religioso che presenta alcun passaggi, penso all’eucarestia… Come ...

giovannaconfal4 : RT @covidiamo: #Fase2, l'epidemiologo dell'Unversità di Pisa #Lopalco: 'Ripartenza per gradi necessaria per osservare la reazione della cit… - angelicarenzi : RT @covidiamo: #Fase2, l'epidemiologo dell'Unversità di Pisa #Lopalco: 'Ripartenza per gradi necessaria per osservare la reazione della cit… - covidiamo : #Fase2, l'epidemiologo dell'Unversità di Pisa #Lopalco: 'Ripartenza per gradi necessaria per osservare la reazione… - zazoomnews : Coronavirus e Fase 2 l’epidemiologo Pierluigi Lopalco: “Aumento di casi inevitabile dobbiamo essere pronti senza is… - pelcar1960 : RT @askanews_ita: L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco chiarisce i dubbi emersi di recente sul coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : L’epidemiologo Lopalco Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “Così la Lombardia mette tutti a rischio, troppe le deroghe” Il Fatto Quotidiano