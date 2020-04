L' emergenza Covid-19 e la questione delle fake news

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - giorgio_gori : Riguardo a #Bergamo ho deciso di mantenere in vigore l’ordinanza che vieta il gioco d’azzardo finché durerà l’emerg… - reportrai3 : Alle 21.20 @RaiTre #Report torna sull'emergenza in #Piemonte. La Regione vuole portare la trasmissione in Tribunale… - StefaniaT1 : RT @MPenikas: La storia si ripete. Durante l'Influenza Spagnola nacque persino un gruppo di fuffaroli noto come 'Lega Anti Mascherine'. Gia… - UNISTRAPG : Domani puoi seguire in #direttaStreaming 'Inventarsi un futuro, dall’emergenza #covid alle nuove progettualità'… -

Ultime Notizie dalla rete : emergenza Covid Emergenza Covid-19 e Fase 2: in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 aprile 2020 Lavori Pubblici Cartabia, presidente Consulta: in Costituzione non c’è spazio per diritto speciale in tempi speciali, siluro al premier

Nella relazione annuale sul funzionamento della Corte si legge questo passaggio illuminante: «Anche in piena fase di emergenza da coronavirus, il sistema istituzionale e giuridico resta quello ...

Le punture delle zanzare non trasmettono il virus

La modalità di contagio è per via respiratoria, quindi gli esperti escludono una responsabilità degli insetti. Nonostante gli allarmi di rete e social ...

Nella relazione annuale sul funzionamento della Corte si legge questo passaggio illuminante: «Anche in piena fase di emergenza da coronavirus, il sistema istituzionale e giuridico resta quello ...La modalità di contagio è per via respiratoria, quindi gli esperti escludono una responsabilità degli insetti. Nonostante gli allarmi di rete e social ...