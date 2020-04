Lega Serie B, si è concluso il Consiglio Direttivo sulla ripresa del torneo: l’esito (Di martedì 28 aprile 2020) Consiglio Direttivo, oggi, della Lega Serie B colLegato in videoconferenza. All’unanimità si è deliberato la necessità, per concludere l’attuale stagione sportiva in considerazione di ragioni di ordine tecnico, atletico e organizzativo, di almeno tre mesi dal nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti. Con il termine della stagione che, di conseguenza, potrà essere fissato e individuato nei periodi delle date finali delle competizioni Uefa. Il Consiglio Direttivo inoltre ha valutato ulteriori iniziative e strumenti a tutela del sistema economico e sportivo della Lega Serie B, e di tutte le società associate, che verranno illustrate dal presidente Mauro Balata al tavolo federale. Alla riunione di oggi era presente il Consiglio Direttivo al completo: oltre al presidente Mauro Balata, il vice presidente Marco Mezzaroma, i ... Leggi su calcioweb.eu Ulivieri all’attacco : «La Lega Serie A non dice il vero»

