Le Olimpiadi di Tokyo a rischio cancellazione

(Di martedì 28 aprile 2020) Nubi scure sulledi. I giochi olimpici, in programma per il 2020, sono stati rinviati al 2021. Tuttavia lenipponiche rimangono in forse. “Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi olimpici saranno annullati”. A dichiararlo è stato il presidente del comitato organizzatore Yoshiro Mori, in un’intervista al giornale giapponese Nikkan Sports. Mori ha avvertito che non sono possibili ulteriori rinvii e ha paragonato la lotta contro il covid-19 a quella contro un “nemico invisibile”.